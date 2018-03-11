قوات الاحتلال تفتش منازل وتشدد من إجراءاته التعسفية في الخليل.





الخليل 11-مارس-2018 (وال) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأحد، بلدة دورا جنوب الخليل، وفتشت محال تجارية ومنازل، وشددت من

إجراءاتها في محيط بلدة حلحول شمالا.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا،

وداهمت محال تجارية ومنازل في حي "سنجر" وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العقابية في محيط بلدة حلحول، ونشرت

قواتها على أطراف البلدة، وفي الأراضي الزراعية والكروم المحيطة.

وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات ركابها على مداخل بلدات جنوب الخليل،

وعلى الطرق الرابطة شرق المحافظة.

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