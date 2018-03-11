انفجار بوحدة تسخين الغاز الطبيعي بمصنع الميثانول الثاني بالبريقة يتسبب في اصابة احد المستخدمين .





طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنه على

تمام الساعة الثالثة من صباح يوم أمس السبت تعرّضت وحدة تسخين الغاز

الطبيعي بمصنع الميثانول الثاني بمدينة البريقة إلى حادثة انفجار عرضي

نتيجة حدوث تسرّب للغاز نتج عنه اصابة المستخدم " حسن العرضاوي مسعود "

وهو أحد العاملين بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نُقِلَ على إثرها

إلى مستشفى الشهيد المقريف باجدابيا لتلقي الاسعافات الأولية.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبرموقعها اليوم الأحد : أن الحالة

الصحية ل" حسن العرضاوي مستقرة وللحمد لله .. وتتخذ الاجراءات لنقله

للعلاج باحدى المصحات بتونس .

هذا وتم اخماد الحريق الناتج عن الانفجار عن طريق عناصر الإطفاء الذين

هرعوا لمكان الحريق وتمكنوا من إخماده.

واذ تتابع المؤسسة الوطنية للنفط هذا الحدث على مدار الساعة للوقوف على

الاسباب والمسببات، فإنها تجدد تأكيدها وحرصها الدائم على ضرورة الالتزام

بإجراءات وارشادات السلامة المهنية في كل الاوقات وفي كل المواقع.

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