رئيس المجلس الرئاسي يحضر انطلاق بطولة ليبيا للقوة البدنية.





طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني" فائز السراج يوم أمس انطلاق منافسات بطولة ليبيا للقوة

البدنية التي اقيمت بقاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس .. وذلك

في إطار اهتمامه بقطاع الشباب ودعم الرياضة بمختلف العابها ومسابقاتها

لتواصل مهامها النبيلة في بناء ثقافة المحبة ومفاهيم الانتماء،

وقام السيد الرئيس رفقة رئيس هيئة الشباب والرياضة " زياد قريرة " بتتويج

الرياضيين الفائزين في منافسات يوم أمس دعما منهما لبطولة ليبيا للقوة

البدنية .

وستختتم منافسات هذه البطولة اليوم الأحد.

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