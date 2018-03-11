السراج رئيس المجلس الرئاسي يبحث دعم صندوق التضامن الاجتماعي والاهتمام بذوي الإعاقة.





طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " في اجتماع مشترك مع رئيس لجنة إدارة

الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الليبي لذوي

الإعاقة، ورئيس اتحاد الصم والبكم، ورئيس اللجنة البارولمبية سبل دعم

صندوق التضامن الاجتماعي ، والاهتمام بالصم والبكم والاتحاد الليبي لذوي

الإعاقة.

كما تم بحث متطلبات صندوق التضامن الاجتماعي لتحسين وتطوير الأداء،

تأكيدا لدوره الحيوي الهام في تحقيق الأمن الاجتماعي،

وكذلك المشاكل التي تواجه اللجنة البارولمبية.

وأكد السيد " السراج " على ضرورة توفير الامكانيات والاجهزة اللازمة

لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة وأصدر تعليماته بالخصوص.

وقام ممثلو الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والاتحاد الليبي

لمنظمات ذوي الإعاقة في ختام الاجتماع بتكريم السيد الرئيس بدرع يعبر عن

الامتنان لما يبذله سيادته من جهد لتوفير احتياجات الصندوق والاتحاد

واهتمامه بتطوير العمل في المؤسستين.

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