أوروبا ترحب بالتطورات "الإيجابية" في شبه الجزيرة الكورية .





بروكسل 11 مارس2018 (وال) - رحب الاتحاد الأوروبي بالتطورات "الإيجابية"

في شبه الجزيرة الكورية، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن عقد اجتماع قمة بين

زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية في أبريل المقبل.

ونوهت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد

فيديريكا موغيريني، بالدعوة الأوروبية الموجهة إلى وزيرة خارجية كوريا

الجنوبية كانغ كونغ وا، إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول

الأعضاء في 19 الشهر الجاري.

وأوضحت" كوسيانيتش " أن اللقاء سيكون فرصة للتعبير عن تشجيعنا لهذا

التقدم الإيجابي.

وتطرقت المتحدثة أيضاً إلى اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقبول

لقاء زعيم كوريا الشمالية بحلول مايو المقبل، وقالت "هذا يمثل تطوراً

إيجابياً ونحن في انتظار نتائج هذه القمة"، على حد وصفها.

وركز الاتحاد الأوروبي على الالتزام المعلن من جانب كوريا الشمالية

بالدخول في مفاوضات حول نزع الأسلحة النووية والامتناع عن اختبار نووي

خلال هذه المفاوضات، ورأى أنه "إذا تم تأكيد هذه الإعلانات، فيمكن خلق

ظروف ملائمة للتوصل إلى حل تفاوضي"، وفق المتحدثة.

وعبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من

الأسلحة النووية بشكل كامل ونهائي.

واعتبرت كوسيانيتش أن اللقاء بين طرفي شبه الجزيرة الكورية أمر داخلي

وبالتالي لا مبرر لحضور أوروبي فيه، وذلك في معرض ردها على سؤال حول

احتمال المشاركة الأوروبية فيه.

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