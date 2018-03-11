الاتحاد الأوروبي واليابان يطالبان بالإعفاء من الرسوم الأمريكية.





بروكسل 11 مارس 2018 ( وال) - دعا الاتحاد الأوروبي واليابان أمس السبت

الولايات المتحدة إلى منحهما إعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات

المعادن ونادت طوكيو بتبني "سلوك متعقل" في الخلاف الذي ينذر بإشعال فتيل

حرب تجارية.

وعقب اجتماعات مع المبعوث التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بروكسل

قال مسؤولو تجارة من الاتحاد الأوروبي واليابان إن هناك حاجة لاستمرار

المفاوضات.

ووصفت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم المباحثات مع

لايتهايزر بأنها كانت "صريحة" وقالت إنها لم تحقق وضوحا بشأن إجراءات

الإعفاء. وستتواصل المباحثات الأسبوع المقبل.

وقالت مالمستروم في تغريدة بعد الاجتماع "كشريك تجاري وأمني وثيق

للولايات المتحدة، لابد من استثناء الاتحاد الأوروبي من الإجراءات

المعلنة".

ومن جانبه قال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو إنه عبر للمسؤول

الأمريكي عن قلق بلاده وحذر من معوقات كبيرة للسوق.

وأضاف للصحفيين "ندعو لسلوك متعقل".

ولم يذكر سيكو تفاصيل بشأن ماهية الظروف التي قد تسمح لليابان بتفادي

الرسوم الجمركية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لايتهايزر قد أثار موضوع

العجز التجاري الأمريكي مع اليابان قال سيكو إنه لم يتطرق لذلك.

وأشار إلى أن أي رد ياباني سيكون متسقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية

قائلا "إذا كانت هناك مخالفة سنسعى لإجراء مشاورات... سننظر في الأثر على

الأنشطة اليابانية ونتخذ قرارا نهائيا".

ولم يدل لايتهايزر بأي تعليق فوري عقب الاجتماعات.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض يوم الخميس رسوما جمركية نسبتها

25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم ستصبح

سارية بعد 15 يوما من ذلك التاريخ، لكن القرار أعفى كندا والمكسيك مع

إمكانية استثناء حلفاء آخرين.

واتفقت الأطراف الثلاثة على معالجة قضية الطاقة الإنتاجية الزائدة في

قطاع الصلب والممارسات السوقية المشوهة، بما في ذلك وضع قواعد أشد صرامة

بشأن الدعم وتعزيز تبادل المعلومات بشأن الانتهاكات في الأسواق.

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