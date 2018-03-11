استشهاد شاب وإصابة طفل في مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس.





نابلس 11 مارس 2018 (وال) - استشهد شاب وأصيب طفل، مساء أمس السبت، خلال

مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عوريف جنوب نابلس.

وذكرت وزارة الصحة أن الشاب عمير عمر شحادة (19 عاما) وصل مستشفى رفيديا

بمدينة نابلس وهو يعاني من جروح حرجة جراء إصابته بعيار حي في صدره، ما

لبث أن أعلن الأطباء عن استشهاده، فيما أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما

برصاصة في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت في قرية عوريف.

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لـوكالة

الانباء الفلسطينية "وفا"، إن المواجهات اندلعت خلال تصدي الأهالي لهجوم

شنه مستوطنون على القرية.

...(وال)...