الفصل الدراسي الثاني /بدء طرابلس 11 مارس 2018 ( وال ) - توجه اليوم الأحد تلاميذ وتلميذات وطالبة وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي إلى مدارسهم لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2017-2018 ) .



وكانت وزار ة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد أكدت امس أن

استئناف الدراسة وبداية الفصل الدراسي الثاني بكافة مراقبات التعليم

بالبلديات التابعة لها سيكون اليوم الاحد الموافق 11 مارس الجاري ،وذلك

وفقا لما جاء بقرار وزير التعليم رقم ( 2108 ) لسنة 2017 بشأن تعديل

مواعيد الدراسة والامتحانات والعطلات للعام الدراسي 2017 - 2018 .

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