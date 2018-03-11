إصابة العشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في عزون.





قلقيلية 11- مارس- 2018 ( وال ) - أصيب عشرات المواطنين مساء أمس السبت،

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي

العشرات من القنابل اتجاه المواطنين في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وذكر شهود عيان من البلدة لوكالة الانباء الفلسطينية، أن عددا من آليات

الاحتلال العسكرية اقتحمت البلدة وسط إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع،

أدت إلى اصابة العشرات من المواطنين بالاختناق، جرت خلالها مواجهات مع

جنود الاحتلال دون أن يبلغ عن اعتقالات.

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