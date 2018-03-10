جدول المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم.
السبت ، 10- 03- 2018 - 21:47:00
طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام
لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة من الجولات الثانية والثالثة والرابعة
(إياب) لفرق المجموعة الثانية، ضمن مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي
2017-2018.
وستقام المباريات المؤجلة حسب الملاعب والمواعيد التالية :.
* الاثنين 12 مارس. - خليج سرت × التحدي .. ملعب سرت الساعة 15:30 .
* السبت 24 مارس.
- التحدي × الأخضر .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30.
* الثلاثاء 27 مارس.
- نجوم اجدابيا × النصر .. ملعب المرج الساعة 15:30 .
* الخميس 29 مارس.
- الأخضر × خليج سرت .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30 .
* الجمعة 30 مارس.
- الأندلس × التحدي .. ملعب امساعد الساعة 15:30 .
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