جدول المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 11 مارس 2018 (وال)- حددت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد العام

لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة من الجولات الثانية والثالثة والرابعة

(إياب) لفرق المجموعة الثانية، ضمن مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي

2017-2018.

وستقام المباريات المؤجلة حسب الملاعب والمواعيد التالية :.

* الاثنين 12 مارس. - خليج سرت × التحدي .. ملعب سرت الساعة 15:30 .

* السبت 24 مارس.

- التحدي × الأخضر .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30.

* الثلاثاء 27 مارس.

- نجوم اجدابيا × النصر .. ملعب المرج الساعة 15:30 .

* الخميس 29 مارس.

- الأخضر × خليج سرت .. ملعب شهداء بنينا الساعة 17:30 .

* الجمعة 30 مارس.

- الأندلس × التحدي .. ملعب امساعد الساعة 15:30 .

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