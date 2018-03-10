البحرية الليبية تنقذ في عمليتين منفصلتين ( 237) مهاجرا غير شرعي .السبت ، 10-03-2018 - 19:13:00

البحرية الليبية تنقذ في عمليتين منفصلتين ( 237) مهاجرا غير شرعي .طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - تمكنت البحرية الليبية اليوم السبت من انقاذ 237 مهاجرا غير شرعي في عمليتين منفصلتين بالسواحل الليبية غرب وشرق العاصمة طرابلس .
ووفقا للمتحدث الرسمي للقوات البحرية الليبية عميد " ايوب قاسم " أن الزورق راس اجدير تمكن صباح اليوم السبت من انقاذ ( 125 ) مهاجرا تعطل قاربهم المطاطي على بعد( 16 ) ميل شمال مدينة الزاوية كان بينهم ( 14 ) امرأة و( 4 ) اطفال كانو من جنسيات افريقية مختلفة و( 2 ) من بنغلاديش .
وأضاف كذلك أن دورية لحرس السواحل (الزورق صبراتة) تمكنت أيضا من إنقاذ عدد (112) مهاجرا غير شرعي عند النقطة (30) ميل شمال منطقة القره بوللي بينهم ( 30) امرأة ، (3) أطفال كانوا على متن قارب مطاطي. وتم تسليمهم الى مركز ايواء الهجرة غير الشرعية .

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