إفتتاح معرض ليبيا للمشروعات الصغرى بحضور وزير العمل والتأهيل .

طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - افتتحت صباح اليوم السبت فعاليات معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الثالثة وذلك بفندق المهاري ( راديسون بلو ) بالعاصمة طرابلس .

وحضر افتتاح فعاليات المعرض وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني " المهدي الورضمي " ورئيس الهيئة العامة للثقافة " حسن اونيس " والسفيرين البريطاني والهولندي المعتمدين لدى ليبيا والدكتورة هند شوبار مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب أحمد معيتيق اضافة الى عدد من المسؤولين .

وأثنى وزير العمل والتأهيل في كلمة له في إفتتاح المعرض على جهود المنظمين والممولين والمشاركين فيه ، مشيرا بأن مثل هذه المعارض تشكل خطوة أساسية لخلق بيئة مناسبة لتحفيز أصحاب المشاريع الصغرى لعرض مشاريعهم وفتح المجال للتعاون بينهم وبين رجال الأعمال .

وأكد الورضمي على أن الدولة تسعى إلى دعم التحول للمشاريع الناشئة و الصغرى ، مشيرا بأن الشباب هم القوة الدافعة لمشاريع الأعمال الصغرى والمتوسطة.

واوضح بأن مثل هذه المعارض تشكل شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص مؤكدا دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع الهادفة الى خلق ثقافة الابداع عند الشباب والعمل على خلق استراتيجية ناجحة لدعم الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع كافة المؤسسات والقطاعات .

وقالت عضو المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات حليمة الغراري لوكالة الأنباء الليبية أن هذا المعرض وهو الثالث لتنمية المشروعات يتضمن ( 32 ) مشروع و ( 10 ) أفكار ابداعية وسيستمر على مدى يومين خلال الفترتين الصباحية والمسائية من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء .

وأضافت أن معرض ليبيا للمشروعات الصغرى سيتوج بجائزة ( نادر ) للاعمال الابداعية والتى سيتم منحها يوم الاربعاء 14 مارس لافضل افكار ابداعية وايضا افضل مشروع لرائد ورائدة اعمال .





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