رئيس المجلس الرئاسي يبحث دعم صندوق التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة .

طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وفد يضم رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الليبي لذوي الإعاقة، ورئيس اتحاد الصم والبكم، ورئيس اللجنة البارولمبية، وعدد من موظفي الاتحاد.

وبحث الاجتماع وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس متطلبات صندوق التضامن الاجتماعي لتحسين وتطوير الأداء، تأكيدا لدوره الحيوي الهام في تحقيق الأمن الاجتماعي، كما ناقش اللقاء المشاكل التي تواجه اللجنة البارولمبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة توفير الامكانيات والاجهزة اللازمة لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة وأصدر تعليماته بالخصوص.

وقام ممثلو الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي والاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة في ختام الاجتماع بتكريم السيد الرئيس بدرع يعبر عن الامتنان لما يبذله سيادته من جهد لتوفير احتياجات الصندوق والاتحاد واهتمامه بتطوير العمل في المؤسستين.



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