أهالي حي الجوف الغربي بمدينة الكفرة يناشدون الجهات المسؤولة
بإيجاد حل لهم نتيجة انقطاع المياه عنهم قرابة الشهرين.
السبت ، 10- 03- 2018 - 15:49:00
الكفرة 10 مارس 2018 (وال) أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة
الكفرة بان أهالي حي الجوف الغربي بمدينة الكفرة يعانون من انقطاع
إمدادات المياه عنهم لقرابة الشهرين .
وأوضح المراسل أن المنطقة تعاني من سوء في ربط شبكة المياه داخلها و أن
شبكة الربط القديمة أصبحت مُتهالكة جدا ولا تصلح للاستخدام الأمر الذي
جعل الأهالي يناشدون الجهات المسؤولة بإيجاد حل سريع لهم .
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