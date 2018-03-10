أهالي حي الجوف الغربي بمدينة الكفرة يناشدون الجهات المسؤولة بإيجاد حل لهم نتيجة انقطاع المياه عنهم قرابة الشهرين.





الكفرة 10 مارس 2018 (وال) أفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بمدينة

الكفرة بان أهالي حي الجوف الغربي بمدينة الكفرة يعانون من انقطاع

إمدادات المياه عنهم لقرابة الشهرين .

وأوضح المراسل أن المنطقة تعاني من سوء في ربط شبكة المياه داخلها و أن

شبكة الربط القديمة أصبحت مُتهالكة جدا ولا تصلح للاستخدام الأمر الذي

جعل الأهالي يناشدون الجهات المسؤولة بإيجاد حل سريع لهم .



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