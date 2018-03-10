المؤسسة الوطنية تبحث مع وفد شركة أو , إم ,في , النمساوية نشاط الشركة بليبيا.

طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس" مصطفى صنع الله " مع نائب رئيس شركة أو.إم.في. النمساوية لمنطقة شمال أفريقيا " ايروين كرول " لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بنشاط الشركة في ليبيا.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس عضو مجلس الادارة " العماري محمد العماري " والمدير العام لشركة أو , إم , في, النمساوية فرع ليبيا " بيتر سيتينجر" ونائب المدير العام لفرع الشركة بليبيا "جمعة شيته" وأعرب الوفد عن بالغ سعادته بالزيارة التي قاموا بها لمدينة بنغازي وشركة الخليج العربي للنفط في السابع من شهر مارس الجاري واستقرار الأوضاع الأمنية، الأمر الذي يشجع الشركات للعودة واستئناف عملها مجدداً .

وأكد رئيس المؤسسة " مصطفى صنع الله " خلال اللقاء على ضرورة مساهمة الشركة في برامج التنمية المكانية والبيئة للمناطق حول الحقول النفطية.

كما تم التطرق لمساهمة الشركة في بناء القدرات الليبية وبرامج الشركة في تأهيل وتطوير الكوادر الليبية وذلك بإيفاد عدد من المهندسين للتدريب

بالخارج في الفترة القريبة القادمة .

تجدر الإشارة إلى أن الوفد حضر اجتماع لجنة الملاك لمنطقة التعاقد 91

بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي يوم الأربعاء 7 مارس 2018

في أول اجتماع من نوعه للجنة منذ عام 2011 يعقد في مدينة بنغازي .

حيت تم فيه استعراض لمراحل العمل للمشاريع التي حددتها المؤسسة الوطنية للنفط و شركة الخليج العربي للنفط ضمن إستراتيجيتهما لزيادة الإنتاج والمحافظة على البيئة والتخلص من أي آثار للتلوث.



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