وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق : لجنة وزارية تستعد لزيارة
الجنوب والاطلاع على أوضاعه.
السبت ، 10- 03- 2018 - 15:13:00
طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق
الوطني " بداد قنصو" إن وفدا من وزراء حكومة الوفاق سيقوم بزيارة مرتقبة
إلى مناطق الجنوب للاطلاع على الوضع الإنساني والاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح " قنصو " في تصريحات صحفية أن المجلس الرئاسي قرر تشكيل لجنة
وزارية برئاسة أحد أعضاء المجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب؛ لمتابعة
الأوضاع في المنطقة .
وأضاف أن التواصل مستمر بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني
وعميد بلدية سبها وذلك للعمل على تأمين المستشفيات وما تحتاجه من
إمكانيات ومستلزمات طبية .
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