وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق : لجنة وزارية تستعد لزيارة الجنوب والاطلاع على أوضاعه.





طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق

الوطني " بداد قنصو" إن وفدا من وزراء حكومة الوفاق سيقوم بزيارة مرتقبة

إلى مناطق الجنوب للاطلاع على الوضع الإنساني والاجتماعي بالمنطقة.

وأوضح " قنصو " في تصريحات صحفية أن المجلس الرئاسي قرر تشكيل لجنة

وزارية برئاسة أحد أعضاء المجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب؛ لمتابعة

الأوضاع في المنطقة .

وأضاف أن التواصل مستمر بين وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني

وعميد بلدية سبها وذلك للعمل على تأمين المستشفيات وما تحتاجه من

إمكانيات ومستلزمات طبية .





...( وال ) ...