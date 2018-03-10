وزارة التعليم تدعو مراقبي التعليم لحضور حفل توقيع واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية لعدد من مراقبات التعليم.السبت ، 10-03-2018 - 15:05:00



طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني
اليوم السبت، مراقبي التعليم وكل المهتمين بالشأن التعليمي ووسائل
الإعلام إلى حضور وتغطية حفل توقيع واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات
التعليمية لعدد من مراقبات التعليم بالبلديات يوم غد الأحد على تمام
الساعة الحادية عشر صباحا .
وأوضحت الوزارة أن حفل توقيع واعتماد الملاك الوظيفي الذي سيكون بمقر
مدرسة بشير الأسطى بمراقبة تعليم سوق الجمعة بطرابلس يأتي في إطار تثويج
المشروع الوطني لتنظيم الملاك الوظيفي والاحتياط العام الذي اعتمدته
الوزارة وباشرت في تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجاري.

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