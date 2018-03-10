مراقبة التعليم بطرابلس المركز تبحث اعتماد الملاك الوظيفي.السبت ، 10-03-2018 - 15:00:00



طرابلس 10 مارس 2018 (وال) -عقد مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز "
أحميده الغرياني " ، اجتماعا مع مدراء مدارس التعليم الأساسي، والثانوي،
ورياض الأطفال، لمناقشة ومتابعة إجراءات تطبيق الملاك الوظيفي واعتماده
بالصورة النهائية بعد الفحص والتدقيق.
وتم خلال الاجتماع، التأكيد علي ضرورة تكاثف الجهود والتعاون من الجميع
علي تسريع العمل، وإحضار المطلوب من إدارات المدارس لاكتمال الصورة
النهائية لبرنامج الاحتياط العام.

...( وال ) ..

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