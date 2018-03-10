مركز سبها الطبي يستلم شحنة من الإمدادات الطبية .





سبها 10 مارس 2018 (وال) -وصلت إلى مركز سبها الطبي شحنة من الإمدادات

الطبية، قادمة من جهاز الإمداد الطبي بطرابلس إضافة إلى استلامه شحنة

مماثلة من الإمدادات الطبية مقدمة من شركة ألفا الطبية .

وأفادت مديرة إدارة الصيدلية والمخازن الطبية بمركز سبها الطبي " رحاب

بركة "

بأن صيدلية المركز استلمت فعليا هذه الشحنة التي تحتوي

على المستلزمات الطبية و المحاليل الوريدية إضافة إلى أنواع مختلفة من

المحاليل المختبرية .

وأوضحت " بركة " أن الإمدادات المقدمة من شركة ألفا الطبية ، جاءت على

هيئة تبرعات لدعم المركز في ظل الأزمة التي تمر بها مدينة سبها هذه

الأيام .

يذكر أن مركز سبها الطبي يعاني نقصا حادا في الأدوية والكادر الطبي،

وتضاعفت مشاكل المركز، باستمرار الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال

الأيام الماضية، والتي طالت بعض مرافق المركز.



...( وال - سبها )...