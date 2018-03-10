مركز سبها الطبي يستلم شحنة من الإمدادات الطبية .
السبت ، 10- 03- 2018 - 14:55:00
سبها 10 مارس 2018 (وال) -وصلت إلى مركز سبها الطبي شحنة من الإمدادات
الطبية، قادمة من جهاز الإمداد الطبي بطرابلس إضافة إلى استلامه شحنة
مماثلة من الإمدادات الطبية مقدمة من شركة ألفا الطبية .
وأفادت مديرة إدارة الصيدلية والمخازن الطبية بمركز سبها الطبي " رحاب
بركة "
بأن صيدلية المركز استلمت فعليا هذه الشحنة التي تحتوي
على المستلزمات الطبية و المحاليل الوريدية إضافة إلى أنواع مختلفة من
المحاليل المختبرية .
وأوضحت " بركة " أن الإمدادات المقدمة من شركة ألفا الطبية ، جاءت على
هيئة تبرعات لدعم المركز في ظل الأزمة التي تمر بها مدينة سبها هذه
الأيام .
يذكر أن مركز سبها الطبي يعاني نقصا حادا في الأدوية والكادر الطبي،
وتضاعفت مشاكل المركز، باستمرار الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال
الأيام الماضية، والتي طالت بعض مرافق المركز.
...( وال - سبها )...