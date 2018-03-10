اختتام دورة المهارات الحياتية بطرابلس ضمن مشروع سفراء القيم والقدوة الحسنة.





طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - اختتمت الخميس بطرابلس دورة المهارات

الحياتية ضمن مشروع سفراء القيم والقدوة الحسنة ببرنامج قادة التغيير .

واستهدفت الدورة التي نظمتها مؤسسة الرؤية الليبية للتنمية البشرية

والإرشاد الأسري ومراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس (113) طالبة في

المرحلتين الثانوية والجامعية بإشراف إدارة النشاط المدرسي بوزارة

التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وتناولت الدورة التي استمرت لمدة عشرة ايام العديد من المحاور التي تركزت

حول الجانب الابداعي والنفسي والاجتماعي والتنموي والتحفيزي .

وأوضح المشرف على الدورة الدكتور "محمد عبد الرحمن الفيتوري" أن الهدف من

الدورة هو بناء مهارات وقيادات طلابية داخل المؤسسات التعليمية ليكونوا

قادرين على نشر وتعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي الابداعي والمساهمة في

العطاء والمبادرة وتحقيق الانجاز.

وأشار "الفيتوري" الى انه تم على هامش الدورة تنظيم ندوة حوارية فكرية

حول حقوق وحرية المرأة في الاسلام وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة .

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