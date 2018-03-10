ازالة المصائف الغير قانونية في المنطقة الممتدة من تاجوراء وحتى حي الاندلس .



طرابلس 10 مارس 2018 (وال) - قامت قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس

والادارة العامة للامن المركزي فرع شمال طرابلس بالتنسيق مع مديرية

الامن قسم النجدة ومكتب التنسيق الامني وثوار طرابلس بحملة واسعة تم

خلالها ازالة المصائف الغير قانونية في المنطقة الممتدة من تاجوراء وحتى

حي الاندلس وتنظيف المواقع الشاطئية في المنطقة المذكورة .

وذكر مصدر اعلامي لوكالة الانباء الليبية ان عملية الازالة تمت لتمكين

المواطنين من ارتياد المصائف العامة خلال الصيف القادم والتمتع بشواطئ

المنطقة الجميلة بعيدا عن دفع أية التزامات مالية .

(وال