شركة فولسفاغن تستدعي الاف السيارات لوجود عيوب تصنيعية .السبت ، 10-03-2018 - 11:43:00



بكين 10 مارس 2018 (وال) - قررت شركة فولكسفاغن الالمانية لصناعة
السيارات استدعاء أكثر من (33) ألف سيارة بعد اكتشاف عيوب فنية في صمامات
تصريف المياه .
و ذكرت مصلحة مراقبة الجودة والحجر الصحي الصينية اليوم السبت أن
الشركة تعتزم خلال الشهر القادم استدعاء نحو (33142) ألف سيارة من طراز "
طوارق " جرى تصنيعها خلال الفترة من ديسمبر 2014 - ونوفمبر 2017 .
واوضحت أنه تم تزويد محركات السيارات التي سيتم استدعاؤها بصمامات
تصريف لا تسمح بصرف المياه بشكل جيد ، ما يؤدي إلى مخاطر تهدد السلامة

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