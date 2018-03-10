رئيس لجنة ادارة مصلحة المؤانى والنقل البحرى يتفقد ميناء سرت التجارى البحرى .





سرت 09 مارس 2018(وال)- قام رئيس لجنة ادارة مصلحة الموانئ والنقل البحرى

التابع لحكومة الوفاق الوطنى مهندس عمر الجواشى رفقة عميد بلدية سرت

مختار المعدانى وعدد من المسؤولين بعدد من القطاعات بتفقد ميناء سرت

البحرى التجاري ، اطلعوا خلاله على حجم الاضرار التى الحقت بعدد من مرافق

الميناء جراء حرب تحرير سرت والمشاريع المتوقفة عن العمل مند اكثر من 3

سنوات والعمل على اعادة تفعيلها .

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الهدف من الجولة هو اعادة استنئاف تفعيل العمل بميناء سرت البحرى

التجارى بعد توقفة لاكثر من عامين ونصف وكدلك العمل على افتتاح محجر

بيطرى بميناء سرت التجارى البحرى .

(وال-سرت)