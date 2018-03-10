الجمعية الليبية للتمريض والقبالة تقيم ندوة علمية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي للكلى.









بنغازى 10 مارس 2018 (وال ) - أقامت الجمعية الليبية للتمريض

والقبالة عشية الجمعة ندوة علمية تثقيفية تحت شعار " ابدأ يومك بشرب كوب

من الماء" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكلى.

وألقيت خلال الندوة التي أقيمت بقاعة بنغازى بمركز بنغازي الطبي

محاضرات توعوية لمرضى الكلى.

وأشارت كبيرة الممرضين رئيس الجمعية الليبية للتمريض والقبالة " بشرى

التاجورى " إلى أهمية المحتوى لهذه الندوة ، ودور الإخصائى الاجتماعي

النفسي والصحي الذي تقدمه المنظمة الليبية في مجلات التوعوية والمرضية.

وتم خلال الندوة أيضًا تكريم المشتركين من الاطباء والفنيين وتوزيع

شهادات تقدير ، إضافة إلى تقديم فقرات شعرية متنوعة .

يذكر أن وزارة الصحة واللجنة العليا للكلى كانت قد نظمت احتفالية

بطرابلس بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يتزامن مع اليوم العالمي

للمرأة في الثامن من مارس من كل عام تحت شعار (الكلى .. وصحة المراة ).

وحضر الاحتفالية التي أقيمت برعاية منظمة سيدات أعمال ليبيا وكيل

وزارة الصحة وعدد من مدراء الادارات بالوزارة وأعضاء من ديوان المحاسبة

وهيأة الرقابة الادارية والمجلس الاعلى للدولة والمركز الوطني لمكافحة

الامراض وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض لعدد من اجهزة الغسيل الكلوى

الموجودة في المراكز الغسيل والشركات المستوردة منها الشركة الشاملة

لاستيراد الادوية والمعدات والشركة الليبية المتحدة للمعدات الطبية وشركة

الخبراء العالمية للادوية والمسلزمات الطبية وشركة سيول للمعدات

والمستلزمات الطبية) .

وافادت رئيس اللجنة العليا لمكافحة أمراض الكلى د. ماجدة موسى "

ان اختيار هذا الشعار(الكلى وصحة المرأة ) في احتفالية اليوم جاء لانه

يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة ، و( الكلى ) مشكلة صحية عالمية لها

نتائج سلبية الهدف منها توعية المرأة بامراض الكلى ومسبباتها وطرق

الوقاية بسبب خطورتها وخاصة مرض الذئبة الحمراء او التهاب الكلية الخمجي

(الحاد او المزمن)الذي يصيب النساء.

كما تهدف الاحتفالية إلى التأكيد على أهمية انشاء قاعدة بيانات ووضع

معايير لعلاج المرض وتقييم الوحدات ومراكز الغسيل وتطويرها ومتابعة المرض

.

واضافت : ان عدد المصابين بمرض الكلى وحسب احصائية 2018 بلغ مايقارب

4529 حالة مرضية من مختلف مدن ليبيا وعدد أجهزة الغسيل يصل الى 1443 جهاز

مقمسة على جميع مراكز الغسيل بليبيا.



( وال - بنغازى