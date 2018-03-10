اختتام بطولة ليبيا للكرة الحديدية.





غدامس 9 مارس 2018 (وال) اختمت بمدينة غدامس بطولة ليبيا للكرة الحديدية

التي شارك فيها 38 لاعبًا من أندية الصمود وغدامس للكرة الحديدية

والإخاء (هون) والميثاق (الزهراء) والوحده (الزنتان) والأهلي المصراتي

ومن طرابلس أندية طارق بن زياد وسيدي سليم والشباب العربي.

وجاء التنافس على مدى اربعة أيام حيث شهدت منافسات بطولة الفردي (تقليدي)

تتويج محمد الأنصاري (غدامس) بالذهبية والفضية لعبد المالك القماطي لاعب

نادي طارق، والبرونزية للاعب نادي الشباب عزام الصغير.

وفي بطولة الزوجي (تقليدي) توج بالميدالية الذهبية ثنائي نادي غدامس عبد

المالك ادمو وداؤود صالح ونال الفضية ثنائي الوحده بالزنتان عيسي يوسف

ومحمد مفتاح والبرونزية للثنائي أحمد فياض ومحمد عطية لاعب غدامس.

وفي بطولة صنف (الرافا) توج بالميدالية الذهبية لاعب نادي طارق ضياء

الدين القماطي والفضيه لداؤود صالح من نادي غدامس والبرونزيه لأحمد فياض

من غدامس أيضًا.

وفي بطولة الرمي التصاعدي توج بالميداليه الذهبية أحمد فياض لاعب غدامس

وذهبت الفضية لضياء الدين القماطي لاعب نادي طارق والبرونزيه لأحمد لولو

لاعب قصر بن غشير.

وفي بطولة الرمي بالدقة توج بالميدالية الذهبيه أحمد فياض لاعب غدامس

والفضية لضياء الدين القماطي لاعب طارق.

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