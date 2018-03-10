مكتب الشؤون الإعلامية بهيأة الرقابة الإدارية يصدر
العدد الأول من مجلة " الرقيب الليبي" .
السبت ، 10- 03- 2018 - 11:07:00
بنغازى 10 مارس 2018 (وال)- أصدر مكتب الشؤون الإعلامية بهيأة
الرقابة الإدارية، العدد الأول من المجلة الفصلية تحت مسمى مجلة " الرقيب
الليبي" .
وتتناول المجلة التي تصدر عن هيأة الرقابة ، الشأن القانوني والرقابي،
إلى جانب نشر أهم نشاطات الهيأة، حيث تحتوي المجلة في عدده الأول لشهر
فبراير الماضي على 20 صفحة، متضمنة عدد من المواضيع المنوعة .
ففي الصفحة الثانية : مقال حول نشأة هيأة الرقابة الإدارية وتاريخها
والمراحل التي مرت بها، وأما الصفحة الثالثة : مقال حول مجهودات هيأة
الرقابة الإدارية في توفير المقرات الإدارية، وفي الصفحة الرابعة : تعريف
بإحدى الإدارات العامة بالهيأة وهي إدارة التحقيق، والصفحة الخامسة
والسادسة : تم فيهما طرح قضية للنقاش، وتم عرض العديد من الآراء والقضية
التي طرحت كانت عن القانون رقم (20) لسنة 2013، بإنشاء هيأة الرقابة
الإدارية، ومدى تحقيقه لمتطلبات العمل الرقابي .
وأما في الصفحة السابعة : فتحتوي على مقال حول أعمال لجنة حصر حالات
الازدواج الوظيفي بالجهات التي يتم دعمها من الخزانة العامة، كما احتوى
العدد على لقاء مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية الأستاذ " عبد السلام
الحاسي "، تطرق خلالها إلى عديد من المواضيع والقضايا المهمة .
وهناك مساحة ثابتة في كل عدد؛ تهتم بالتعريف بالمفاهيم والمصطلحات
الرقابية، كما أن للأدب والثقافة مساحة؛ حيث تم تخصيص خمس صفحات لها .
( وال - بنغازى