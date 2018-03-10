مكتب الشؤون الإعلامية بهيأة الرقابة الإدارية يصدر العدد الأول من مجلة " الرقيب الليبي" .







بنغازى 10 مارس 2018 (وال)- أصدر مكتب الشؤون الإعلامية بهيأة

الرقابة الإدارية، العدد الأول من المجلة الفصلية تحت مسمى مجلة " الرقيب

الليبي" .

وتتناول المجلة التي تصدر عن هيأة الرقابة ، الشأن القانوني والرقابي،

إلى جانب نشر أهم نشاطات الهيأة، حيث تحتوي المجلة في عدده الأول لشهر

فبراير الماضي على 20 صفحة، متضمنة عدد من المواضيع المنوعة .

ففي الصفحة الثانية : مقال حول نشأة هيأة الرقابة الإدارية وتاريخها

والمراحل التي مرت بها، وأما الصفحة الثالثة : مقال حول مجهودات هيأة

الرقابة الإدارية في توفير المقرات الإدارية، وفي الصفحة الرابعة : تعريف

بإحدى الإدارات العامة بالهيأة وهي إدارة التحقيق، والصفحة الخامسة

والسادسة : تم فيهما طرح قضية للنقاش، وتم عرض العديد من الآراء والقضية

التي طرحت كانت عن القانون رقم (20) لسنة 2013، بإنشاء هيأة الرقابة

الإدارية، ومدى تحقيقه لمتطلبات العمل الرقابي .

وأما في الصفحة السابعة : فتحتوي على مقال حول أعمال لجنة حصر حالات

الازدواج الوظيفي بالجهات التي يتم دعمها من الخزانة العامة، كما احتوى

العدد على لقاء مع رئيس هيأة الرقابة الإدارية الأستاذ " عبد السلام

الحاسي "، تطرق خلالها إلى عديد من المواضيع والقضايا المهمة .

وهناك مساحة ثابتة في كل عدد؛ تهتم بالتعريف بالمفاهيم والمصطلحات

الرقابية، كما أن للأدب والثقافة مساحة؛ حيث تم تخصيص خمس صفحات لها .



( وال - بنغازى