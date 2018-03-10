لجنة تأسيس وإنشاء المكتبة الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي تعقد اجتماعها الأول.







بنغازى 10 مارس 2018 (وال)- عقدت لجنة تأسيس وإنشاء المكتبة

الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي، اجتماعها الأول لبحث آلية إنشاء

المكتبة .

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الليبي للأبحاث والدراسات

الاكتوارية ببنغازى ، حرصاً على تشجيع الفكر البحثي في مجال الضمان

الاجتماعي، وسعياً لتنمية المهارات لدى الموظفين والباحثين، وإيجاد

السُبل لإيصال المعلومات الضمانية بطريقة سلسة ومتطورة لطالبيها .

وتم خلال الاجتماع التعريف بأهداف المكتبة والرسالة والرؤية التي ستكون

عليها، والشروع في وضع اللائحة التنظيمية للمكتبة، وأهم المواد والمراجع

التي ستحتويها، بالإضافة إلى الاستعانة بأهم الدراسات والأبحاث التي قام

بها المركز الليبي للدراسات الاكتوارية التابع للصندوق، إلى جانب توزيع

الأدوار على الأعضاء .

كما تناول الاجتماع الاتفاق على ضرورة التواصل مع التعليم التقني، للحصول

على المراجع والكتب والأبحاث من مكتبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .

يذكر أن لجنة تأسيس وإنشاء المكتبة الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي،

كانت قد تأسست بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق

الضمان الاجتماعي رقم (60) لسنة 2018 م .



( وال - بنغازى