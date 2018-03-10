نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
السبت ، 10- 03- 2018 - 10:52:00
طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم السبت ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح برانى بوجه عام ويكون
شلوق صباح يوم الغد على ساحل الخمس ومصراته سرعتها مابين (05 - 20) عقدة
، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.50-1.25) متر يصل صباح يوم الغد الى
(1.50)متر على ساحل زوارة ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم
الغد على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة
مئوية ، والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح شرش إلى برانى ويكون
متغير الاتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من راس الانوف إلى بنغازى
سرعتها ما بين(05-20) عقدة يصل مسا اليوم الى (25) عقدة على خليج بمبا ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ويصل الى (1.75) متر مساء
اليوم على ساحل درنة وطبرق ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل
الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)