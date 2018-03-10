الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة اليوم على أغلب مناطق الشمال

بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم

الغد على مناطق الشمال الغربى .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الي جنوبية شرقية معتدلة إلى

نشطة السرعة احياناً على بعض المناطق مثيرة للاثربة والغبار ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27) درجة مئوية وتصل الى (30) درجة

مئوية على ابو انجيم وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر ، والرياح

شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأثنين إلى

جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاثربة والغبار ، ودرجات

الحرارة القـصوى تتـراوح مـــابين (23-29) درجة مئوية ولاتتجاوز (20)

درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى وتسجل ارتفاع

يوم الاثنين على أغلب المناطق .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة

السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية فجنوبية غربية ، ودرجات الحرارة

القصـوى تتـراوح مابين (29-34) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد

على أغلب المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 34) درجة

مئوية .



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