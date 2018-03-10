الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
السبت ، 10- 03- 2018 - 10:48:00
طرابلس 10 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة اليوم على أغلب مناطق الشمال
بينما تبقى مرتفعة نسبياً على مناطق الجنوب وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم
الغد على مناطق الشمال الغربى .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية
خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الي جنوبية شرقية معتدلة إلى
نشطة السرعة احياناً على بعض المناطق مثيرة للاثربة والغبار ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27) درجة مئوية وتصل الى (30) درجة
مئوية على ابو انجيم وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر ، والرياح
شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأثنين إلى
جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للاثربة والغبار ، ودرجات
الحرارة القـصوى تتـراوح مـــابين (23-29) درجة مئوية ولاتتجاوز (20)
درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقى وتسجل ارتفاع
يوم الاثنين على أغلب المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة
السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية فجنوبية غربية ، ودرجات الحرارة
القصـوى تتـراوح مابين (29-34) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد
على أغلب المناطق .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية ، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى
معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31 - 34) درجة
مئوية .
( وال )