الوقوف على حجم الاضرار بميناء سرت البحرى
التجارى .
السبت ، 10- 03- 2018 - 10:41:00
سرت 10 مارس 2018(وال)- قام رئيس لجنة إدارة مصلحة المؤانى والنقل البحرى
التابع لحكومة الوفاق الوطنى مهندس " عمر الجواشى " رفقة عميد بلدية سرت
" مختار خليفة المعدانى " ورئيس لجنة ادارة المركز الوطنى للصحة
الحيوانية الدكتور" زكريا المختار " بجولة ميدانية لميناء سرت البحرى
التجارى .
وتم خلال هذه الزيارة الوقوف على حجم الاضرار التى طالت عدد من مرافق
ومكونات الميناء جراء حرب تحرير سرت والمشاريع المتوقفة عن العمل واعادة
تفعيلها ، اضافة إلى العمل على افتتاح محجر بيطرى بميناء سرت التجارى
البحرى .
كما رافق رئيس لجنة إدارة مصلحة المؤانى والنقل البحرى في هذه الزيارة
مدير مكتب المواصلات بسرت مهندس " حسن امقاوى " ومدير عام ميناء سرت
البحرى التجارى المهندس " محمد محمد السيوى" وعقيد " معيوف حسين المكلف
بمديرية أمن سرت وعدد من المسؤولين الامنين والادرايين بميناء سرت .
( وال- سرت)