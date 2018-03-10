الوقوف على حجم الاضرار بميناء سرت البحرى التجارى .





سرت 10 مارس 2018(وال)- قام رئيس لجنة إدارة مصلحة المؤانى والنقل البحرى

التابع لحكومة الوفاق الوطنى مهندس " عمر الجواشى " رفقة عميد بلدية سرت

" مختار خليفة المعدانى " ورئيس لجنة ادارة المركز الوطنى للصحة

الحيوانية الدكتور" زكريا المختار " بجولة ميدانية لميناء سرت البحرى

التجارى .

وتم خلال هذه الزيارة الوقوف على حجم الاضرار التى طالت عدد من مرافق

ومكونات الميناء جراء حرب تحرير سرت والمشاريع المتوقفة عن العمل واعادة

تفعيلها ، اضافة إلى العمل على افتتاح محجر بيطرى بميناء سرت التجارى

البحرى .

كما رافق رئيس لجنة إدارة مصلحة المؤانى والنقل البحرى في هذه الزيارة

مدير مكتب المواصلات بسرت مهندس " حسن امقاوى " ومدير عام ميناء سرت

البحرى التجارى المهندس " محمد محمد السيوى" وعقيد " معيوف حسين المكلف

بمديرية أمن سرت وعدد من المسؤولين الامنين والادرايين بميناء سرت .

( وال- سرت)