الأخضر يتأهل إلى الدور الـ 16 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 9 مارس 2018 (وال)- تأهل فريق الأخضر إلى الدور الـ 16 من مسابقة

الكأس بعد فوزه مساء اليوم على فريق أبي الأشهر بنتيجة (3-2) في المباراة

التي أقيمت بملعب طبرق ضمن منافسات الدور الـ 32 .

فريق أبي الأشهر كان المبادر بالتسجيل عن طريق اللاعب "محمد دوفان" في

الدقيقة التاسعة، وعدل لفريق الأخضر اللاعب "منصور رزق" في الدقيقة 29

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 66 من زمن المباراة، أضاف

الأخضر هدفه الثاني بواسطة اللاعب "سفيان المصري"، وعدل لفريق أبي الأشهر

"محمد اقطيط" في الدقيقة 74، وقبل نهاية المباراة بقليل وبالتحديد في

الدقيقة 86 سجل اللاعب "حمادي جادالله" الهدف الثالث للأخضر لتنتهي

المباراة بفوز الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد تأهلت إلى الدور الـ 16 حتى اليوم الجمعة فرق (الأخضر والخمس

والمحلة والاتحاد المصراتي واليرموك والمدينة والشط وأهلي بنغازي والهلال

والتعاون والترسانة خليج سرت والجمارك).

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