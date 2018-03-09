مركز سبها الطبي يستلم شحنة من الامدادات الطبية من جهاز الامداد الطبي بطرابلس .

سبها 09 مارس 2018 ( وال ) - أعلن مركز سبها الطبي استلامه لشحنة من الامدادات الطبية ، قادمة من جهاز الامداد الطبي بطرابلس .

وأكد المكتب الاعلامي بالمركز انه استلم كذلك شحنة أخرى من الامدادات مقدمة من شركة ألفا الطبية ، على هيئة تبرعات لدعم المركز في ظل الازمة التي تمر بها مدينة سبها هذه الايام .

ومن جهتها ذكرت الدكتورة " رحاب بركة " مديرة إدارة الصيدلة والمخازن الطبية بمركز سبها الطبي أن صيدلية المركز استلمت هذه الشحنة من الامداد الطبي ، أمس الخميس وأن هذه الشحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية و المحاليل الوريدية ونوع من المحاليل المختبرية .



... ( وال )...