مركز سبها الطبي يستلم شحنة من الامدادات الطبية من جهاز الامداد الطبي بطرابلس .الجمعة ، 09-03-2018 - 19:03:00

مركز سبها الطبي يستلم شحنة من الامدادات الطبية من جهاز الامداد الطبي بطرابلس .سبها 09 مارس 2018 ( وال ) - أعلن مركز سبها الطبي استلامه لشحنة من الامدادات الطبية ، قادمة من جهاز الامداد الطبي بطرابلس .
وأكد المكتب الاعلامي بالمركز انه استلم كذلك شحنة أخرى من الامدادات مقدمة من شركة ألفا الطبية ، على هيئة تبرعات لدعم المركز في ظل الازمة التي تمر بها مدينة سبها هذه الايام .
ومن جهتها ذكرت الدكتورة " رحاب بركة " مديرة إدارة الصيدلة والمخازن الطبية بمركز سبها الطبي أن صيدلية المركز استلمت هذه الشحنة من الامداد الطبي ، أمس الخميس وأن هذه الشحنة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية و المحاليل الوريدية ونوع من المحاليل المختبرية .

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