العليا للانتخابات : إجمالي الناخبين الليبيين المسجلين في الخارج وصل 5767 ناخب.

طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين الليبيين المسجلين في الخارج وصل 5767 ناخب.

وأوضحت المفوضية في نشرتها اليومية أن هذا العدد يشمل المسجلين في الخارج منذ الأول من فبراير وحتى الثامن من مارس.

وأشارت الى أن أعلى عدد للناخبين سجل في بريطانيا بــ ( 1284 ) ناخب ثم مصر بـــ ( 987 ) ناخب ثم الولايات المتحدة وكندا بـــ ( 730 ) ناخب.

يشار بأن المفوضية العليا للانتخابات كانت قد مددت فترة تسجيل الناخبين بالخارج حتى يوم 12 مارس القادم موضحة أن ذلك جاء نتيجة الإقبال المتواضع على التسجيل، وبناء على طلبات من المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل ، بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم، داعية المعنيين بهذا التمديد إلى الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة التسجيل، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.



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