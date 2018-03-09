الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة فى ليبيا يهنئ نساء ليبيا بيوم المرأة العالمي .

طرابلس 09 مارس 2018(وال) ‏-هنأ الممثل الخاص للأمين العام للامم

المتحدة فى ليبيا " غسان سلامة " المرأة الليبية بيوم المرأة العالمى .

وقال " غسان " في كلمة له خلال فعالية إطلاق 'حملة ليبيا السلام' في طرابلس : أهنئ جميع النساء في ليبيا في يوم المرأة العالمي.

هذا اليوم هو تذكير للمرأة والرجل بأن دور المرأة لا يقل أهمية عن دور

الرجل في الشأن العام ، لا بل فإن دورها مميز جداً على الأصعدة كافة .

يذكر ان اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ، وتكون ركيزة الإحتفالات للدلالة على الإحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الإقتصادية ، والسياسية والإجتماعية والثقافية . وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

الإحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للإتحاد النسائي

الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945. ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الإحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، . ولكن في أماكن أخرى غالباً ما يصحب الإحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة، للتوعية الإجتماعية بمناضلة المرأة عالمياً.

غير أن تخصيص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للإحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن .

( وال )