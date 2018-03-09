إحباط محاولة سرقة محطة توليد كهرباء بمنطقة
بوفاخرة غرب مدينة بنغازى .
الجمعة ، 09- 03- 2018 - 12:41:00
بنغازى 09 مارس 2018 (وال) - ألقت الشرطة الكهربائية القبض على تشكيل
عصابي يتكون من 15 شخص بعد أن أحبطت محاولتهم سرقة محطة توليد كهرباء
بمنطقة بوفاخرة غرب مدينة بنغازى .
وأوضحت مصادر أمنية أن المسروقات تشمل محولات وكوابل كهربائية تقدر قيمة
المحطة التي تم سرقتها بحوالي 16 مليون دينار. وأنه تم مصادرتها وإحالة
المتهمين إلى الغرفة الأمنية .
وأشارت المصادر إلى أن عملية القبض تمت عقب استلام إشارة هاتفية من إدارة
حماية الطاقة الكهربائية بنغازى حول قيام عدة أشخاص بسرقة محطة الكهرباء
بوفاخرة ، عليه تم إبلاغ غرفة العمليات الأمنية ، وتم التنسيق مع فصيل
الإنذار شرطة الكهرباء وتم الانتقال إلى نفس مكان الحادثة والقبض على هذا
التشكيل العصابي .
( وال - بنغازى