إحباط محاولة سرقة محطة توليد كهرباء بمنطقة بوفاخرة غرب مدينة بنغازى .







بنغازى 09 مارس 2018 (وال) - ألقت الشرطة الكهربائية القبض على تشكيل

عصابي يتكون من 15 شخص بعد أن أحبطت محاولتهم سرقة محطة توليد كهرباء

بمنطقة بوفاخرة غرب مدينة بنغازى .

وأوضحت مصادر أمنية أن المسروقات تشمل محولات وكوابل كهربائية تقدر قيمة

المحطة التي تم سرقتها بحوالي 16 مليون دينار. وأنه تم مصادرتها وإحالة

المتهمين إلى الغرفة الأمنية .

وأشارت المصادر إلى أن عملية القبض تمت عقب استلام إشارة هاتفية من إدارة

حماية الطاقة الكهربائية بنغازى حول قيام عدة أشخاص بسرقة محطة الكهرباء

بوفاخرة ، عليه تم إبلاغ غرفة العمليات الأمنية ، وتم التنسيق مع فصيل

الإنذار شرطة الكهرباء وتم الانتقال إلى نفس مكان الحادثة والقبض على هذا

التشكيل العصابي .



( وال - بنغازى