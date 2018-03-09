منظمة المرأة العربية تشارك في اجتماع لجنة وضع المرأة (62) بالأمم المتحدة .





القاهرة 09 مارس 2018(وال) ‏- تشارك منظمة المرأة العربية في أعمال

الدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة- نيويورك في الفترة من 12-17

مارس 2018، والذي يتناول (تمكين المرأة والفتاة الريفية).

وذكر المكتب الإعلامي بالمنظمة - ان المنظمة ستعقد ورشة عمل على هامش

أعمال اللجنة تحت عنوان (المرأة الريفية في المنطقة العربية : الفرص

والتحديات)، بهدف إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة

الريفية في الدول العربية مع عرض بعض التجارب الناجحة من مختلف الدول

للإستفادة منها لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة

العربية.

وصرحت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية السفيرة " مرفت تلاوي " أن

موضوع تمكين المرأة الريفية ومناقشة جوانبه المختلفة والتحديات التي

تواجه المرأة الريفية التي تتمثل في عدم حصولها على أجر نتيجة قيامها

بالعمل لساعات طويلة في الريف، ودون اعتراف معنوي أو تسجيل ذلك في أوراق

الدولة الرسمية ، وأن هذه العمالة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي العمل غير

الرسمي بالدولة ، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين صحي للمرأة الريفية وعدم

تملكها للأراضي الزراعية، حيث تصل الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء

إلى 40% على مستوى العالم .

( وال )