الاجتماع الأول للجنة جائزة المعلم المتميز للعام 2018 .

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طرابلس 09 مارس 2018(وال) ‏- عقدت اللجنة المكلفة بجائزة المعلم المتميز

للعام 2018 . م اجتماع بحضور مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير

التعليم د.مسعودة الأسود .

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الاستعدادات لإستقبال مشاركات المعلمين

الراغبين في المشاركة في الجائزة ، اضافة إلى استعراض بعض الخطوات التي

سيتم اتباعها ضمن مشروع جائزة المعلم المتميز والتي اطلقها المركز العام

للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع الفروع التابعة للمركز .

( وال )