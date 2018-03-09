الاجتماع الأول للجنة جائزة المعلم المتميز للعام 2018 .الجمعة ، 09-03-2018 - 12:25:00

م



طرابلس 09 مارس 2018(وال) ‏- عقدت اللجنة المكلفة بجائزة المعلم المتميز
للعام 2018 . م اجتماع بحضور مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير
التعليم د.مسعودة الأسود .
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الاستعدادات لإستقبال مشاركات المعلمين
الراغبين في المشاركة في الجائزة ، اضافة إلى استعراض بعض الخطوات التي
سيتم اتباعها ضمن مشروع جائزة المعلم المتميز والتي اطلقها المركز العام
للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع الفروع التابعة للمركز .
( وال )

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