الاجتماع الأول للجنة جائزة المعلم المتميز
للعام 2018 .
الجمعة ، 09- 03- 2018 - 12:25:00
م
طرابلس 09 مارس 2018(وال) - عقدت اللجنة المكلفة بجائزة المعلم المتميز
للعام 2018 . م اجتماع بحضور مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير
التعليم د.مسعودة الأسود .
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الاستعدادات لإستقبال مشاركات المعلمين
الراغبين في المشاركة في الجائزة ، اضافة إلى استعراض بعض الخطوات التي
سيتم اتباعها ضمن مشروع جائزة المعلم المتميز والتي اطلقها المركز العام
للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع الفروع التابعة للمركز .
( وال )