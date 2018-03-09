عقد اجتماع بشأن تنفيذ مشروع البنية التحتية بالفرع البلدي زاوية المحجوب بمصراته .





مصراته 09 مارس 2018(وال) ‏- شكل موضوع استئناف العمل بمشروع البنية

التحتية بالفرع البلدي زاوية المحجوب بمدينة مصراته محور عمل الاجتماع

الذي عقد برئاسة عميد البلدية وبحضورمدير فرع جهاز الإسكان والمرافق

مصراته ، ورئيس مجلس إدارة شركة محاصة للأشغال العامة (شكوروفا) ،

والمتعاقد معها لتنفيذ مشروع البنية التحتية بزاوية المحجوب.

كما حضر الاجتماع الذي أخذ حيزاً كبيراً من النقاش وتقديم الحلول

والمقترحات المناسبة للبدء في استئناف تنفيذ المشروع التأكيد على ضرورة

التنفيذ الفوري لهذا المشروع الهام ." علي أبوستة عضو المجلس البلدي ،

رئيس اللجنة الدائمة للبنية التحتية، وإسماعيل الهاشمي "عضو المجلس .



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