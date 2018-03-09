الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الجمعة ، 09- 03- 2018 - 12:00:00
طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة
المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل والجنوب .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم وصباح
الغد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ،
والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة
القصوى تتراوح مابين (25-32) درجة مئوية على الدواخل ولاتتجاوز ( 22 )
درجة مئوية على المناطق الساحلية .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل بنغازي ومناطق الجبل
الاخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية
إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القـصوى
تتـراوح مـــابين (20-25) درجة مئوية على المناطق الساحلية و الجبل
الأخضر بينما تتراوح مـــابين (28-32) درجة مئوية على باقى المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة
السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (30-36) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة
السرعة تنشط احيانا على الكفرة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34 - 38) درجة مئوية .
( وال )