الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة

المناطق الساحلية بينما تبقى مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل والجنوب .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم وصباح

الغد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ،

والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة

القصوى تتراوح مابين (25-32) درجة مئوية على الدواخل ولاتتجاوز ( 22 )

درجة مئوية على المناطق الساحلية .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على ساحل بنغازي ومناطق الجبل

الاخضر مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة ، والرياح شمالية غربية

إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القـصوى

تتـراوح مـــابين (20-25) درجة مئوية على المناطق الساحلية و الجبل

الأخضر بينما تتراوح مـــابين (28-32) درجة مئوية على باقى المناطق .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة

السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (30-36) درجة مئوية .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية ، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة تنشط احيانا على الكفرة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34 - 38) درجة مئوية .



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