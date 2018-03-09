نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الجمعة ، 09- 03- 2018 - 12:04:00
طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية الى قليلة السحب ، ولريح برانى بوجه عام ويكون شلوق
صباح يوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها مابين (05 - 20) عقدة ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل صباح يوم الغد الى
(1.50) متر على ساحل زوارة ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم
الغد على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة
مئوية ، والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح شرش الى برانى ويكون
متغير الاتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من راس الانوف الى بنغازى
سرعتها مابين(05-20) عقدة يصل مسا اليوم الى (25) عقدة على خليج بمبا ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ويصل الى (1.75) متر مساء
اليوم على ساحل درنة وطبرق ، والبحر هادى الى خفيف الموج ويكون قليل
الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين
(15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)