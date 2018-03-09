نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

ساحل ليبيا اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية الى قليلة السحب ، ولريح برانى بوجه عام ويكون شلوق

صباح يوم الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها مابين (05 - 20) عقدة ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل صباح يوم الغد الى

(1.50) متر على ساحل زوارة ، والبحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب يوم

الغد على ساحل زوارة ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة

مئوية ، والرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء صافية الى قليلة السحب ، والريح شرش الى برانى ويكون

متغير الاتجاه صباح اليوم على الساحل الممتد من راس الانوف الى بنغازى

سرعتها مابين(05-20) عقدة يصل مسا اليوم الى (25) عقدة على خليج بمبا ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.25) متر ويصل الى (1.75) متر مساء

اليوم على ساحل درنة وطبرق ، والبحر هادى الى خفيف الموج ويكون قليل

الاضطراب على ساحل درنة وطبرق ، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين

(15-16) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



(وال)