معيتيق يحضر اليوم العلمي الذي أقامته جامعة مصراتة للمؤرخ مصطفى بعيو .

مصراتة 09 مارس 2018 ( وال ) - احتفت كلية التربية جامعة مصراته الخميس بالذكرى الثلاثين لوفاة المؤرخ الاستاذ "مصطفى بعيو"، وخصصت له يوما علمياً حضر النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، جانباً منه، والقى خلاله كلمة، ترحم فيها على روح شهيد العلم "بعيو" الذي كرّس حياته مناضلاً، سلاحه القلم، يبحث ويؤرخ في تاريخ ليبيا وداعياً للمحافظة على وحدتها.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أشاد معيتيق بلمسة الوفاء التي قامت بها الجامعة تقديراً لشخص رجل العلم الفاضل "بعيو" الذي ساهم في تأسيس الجامعة الليبية عام 1953، وطالب الجامعات الليبية الاحتفاء بأعلامها الذين كانوا نبراسا يضيء الطريق بالعلم من أجل بناء ليبيا.

والقيت خلال المناسبة عديد الكلمات التي أشادت بهذه القامة العلمية، التي أنارت الطريق أمام طلاب العلمية وخصص لها هذا اليوم العلمي الذي استعرضت خلاله مسيرته العلمية منذ أربعينيات القرن الماضي والمهام التي كلف بها داخل ليبيا وخارجها، وتكليفه وزيراً للتعليم خلال عهد المملكة لثلاث حكومات متعاقبة.

هذا وحضر فعاليات اليوم العلمي الذي اقامته جامعة مصراته عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة ونجل المرحوم "تميم بعيو"، الذي ألقى كلمة أثنى بالخطوة التي أقدمت عليها الجامعة وأعضاء هيئة التدريس تخصيصهم يوما علميا لإثراء النقاش حول أعمال والده، الذي كرّس حياته خدمة للعلم، وعمله الدؤوب على توحيد ليبيا.

وخصص اليوم العلمي جلساته بعرض ورقات علمية حول المؤرخ بالإضافة لعرض مرئي شمل مسيرته العلمية .



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