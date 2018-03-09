معيتيق يجتمع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأشغال العامة مصراتة .

مصراتة 09 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر معيتيق، الخميس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الأشغال العامة مصراتة .

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الشركة استعراض المشاكل والصعوبات التي أعاقت عمل الشركة خلال السنوات الماضية، بسبب توقف المشاريع التي تقوم بتنفيذها داخل مدينة مصراته وخارجها، والظروف التي تعيشها البلاد بقيمة 214 مليون دينار والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها مراحل متقدمة، بالإضافة لعدم تسييل الباب الثالث من الميزانية.

كما قدم رئيس مجلس الإدارة "علي أبو تركية" عرض مرئي لعدد من المشاريع التي قامت وتقوم الشركة بتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه اكد معيتيق على أهمية الأعمال التي تقوم بها الشركة في تنفيذها لمشاريع البنية التحتية، وأكد تخصيص جزء من ميزانية العام الحالي لبرنامج التنمية والأعمار لاستكمال المشاريع حسب الأولوية.

كما أشار الى تكليف للبلديات بمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية الواقعة في نطاقها بالتنسيق مع وزارتي الحكم المحلي، التخطيط.

وقام رفقة المسؤولين في الشركة بتفقد مقارها وممتلكاتها الخاصة التي أكد له العاملين فيها بأنهم حافظوا عليها ولا زالت كما هي من العام 2011.



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