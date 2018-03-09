النائب أحمد معيتيق يزور المنطقة الحرة مصراتة .

مصراتة 09 مارس 2018 ( وال ) - قام النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر الخميس بزيارة المنطقة الحرة مصراتة، والتقى رئيس مجلس الإدارة الدكتور "حسين بن احميده"، ومدير الاستثمار "يوسف أبوشيبة"، اللذان قدما له عرضاً مرئياً يوضح أهمية المنطقة في دعم الاقتصاد الليبي من خلال تجارة العبور نظراً لما تتمتع به ليبيا من موقع جغرافي جعلها همزة وصل بين أوروبا وأفريقيا، وتوطين عدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية الدولية فيها.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد استعرضوا عليه جملة من المختنقات أعاقت عمل المنطقة التي تقع على مساحة "5339" هكتار، وحالت دون تحقيقها الأهداف التي أنشئت من أجلها، المتمثلة في إنشاء ميناء تجاري ضخم ومطار شحن وبنية تحتية متكاملة، وأشادوا ببعض النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية بتوقيعها اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التجارية الدولية.

كما قدم مدير الاستثمار خلال العرض المرئي خارطة بالطرق البرية التي تربط المنطقة بمدن الجنوب التي ستخصص فيها فروع لها، وصولاً إلى عمق أفريقيا، وأكد أن أغلبها متهالكة وتحتاج على صيانة وتوسعة حتى يتمكن اسطول الشاحنات التي ستنقل البضائع من الوصول بسهولة ويسر.

من جانبه أشاد معيتيق بالمشروع الاقتصادي الحيوي الذي وصفه بمصدر دخل يساهم في انتعاش الحركة التجارية في ليبيا وخلق فرص عمل لآلاف الشباب، وأكد دعم حكومة الوفاق الوطني للمنطقة، وعملها على تسهيل المختنقات التي تعوق استكمالها مشاريعها الاستراتيجية، وقام رفقة رئيس مجلس الإدارة والمسؤولين في المنطقة بزيارة لأرصفة الميناء التي ترسو عليها البواخر.



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