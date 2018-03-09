وزيرة الشوون الاجتماعية تزور مخيم نازحي تاورغاء بقرارة القطف .

قرارة القطف 09 مارس 2018 ( وال ) - قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية "فاضي الشافعي" أمس الخميس بزيارة الى مخيم نازحي تاورغاء، بقرارة القطف، حيث تفقدت المخيم ووقفت على أحوال النازحين واستمعت إلى بعض النازحين، الذين شرحوا لها المعاناة والصعوبات التي تواجههم داخل المخيم، من نقص في الخدمات الطبية والأدوية، خصوصا أدوية السكر وضغط الدم وامدادات المياه ودورات المياه والكهرباء، وعدم صلاحية الخيام والاكتظاظ.

وعلى هامش الزيارة حضرت " الشافعي " جانبا من احتفالية رمزية، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور الفعاليات النسائية بالمخيم، سلط فيها الضوء على معاناة النساء في النزوح.

وكان في استقبال " الشافعي " رئيس المجلس المحلي تاورغاء "عبد الرحمن الشكشاك" ورئيس المجلس البلدي بني وليد "علي النقراط" ورئيسا فرعي الشوون الاجتماعية تاورغاء وبني وليد، وعدد من النشطاء .

وأكدت في ختام الزيارة، بأن وزارة الشؤون الاجتماعية لن تذخر جهدا في توفير احتياجات النازحين والعمل مع حكومة الوفاق من أجل تسريع عودتهم إلى ديارهم.



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