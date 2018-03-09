رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من المجلس البلدي طرابلس .

طرابلس 09 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج امس الخميس بوفد من المجلس البلدي طرابلس يرافقه نائبة رئيس منظمة سيدات اعمال ليبيا للتنمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان أعضاء الوفد قدموا تقريراً عن نتائج مشاركتهم في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في موريتانيا في إطار دول اتحاد المغرب العربي تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلديات.

وسلم أعضاء الوفد للسراج نسخة من مشروع الميثاق الذي اتفق بشأنه خلال اجتماع موريتانيا إضافة للإعلان الذي سيصدر عن دول الاتحاد بخصوص توأمة العواصم والمدن المغاربية.

من جانبه اشاد السراج بمشاركة أعضاء الوفد معلنا دعمه لكل تعاون بين دول الاتحاد المغاربي على كافة المستويات آملا أن تحل المشاكل التي تعيق عقد اجتماعات قمة لرؤسائه.





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