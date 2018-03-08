تأهل المدينة والشط إلى الدور الـ 16 من كأس ليبيا لكرة القدم.





طرابلس 8 مارس 2018 (وال)- تأهل فريقا المدينة والشط إلى الدور الـ 16

من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزهما مساء اليوم الأربعاء على

الملعب الليبي ودارنس.

فعلى ملعب طرابلس الدولي التقى فريقا المدينة والملعب الليبي وانتهت

المباراة بفوز المدينة بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 83 من زمن المباراة

عن طريق اللاعب "حسام اللعباني".

وفي ملعب زليتين فاز فريق الشط على فريق دارنس بركلات الترجيح (3-2)

بعد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقد تأهلت أمس الأربعاء فرق الخمس والمحلة والاتحاد المصراتي واليرموك

إلى الدور الـ 16 من مسابقة الكأس.

فعلى أرضية ملعب طرابلس فاز الخمس على رفيق بنتيجة (2-1) .. سجل هدف

الخمس الأول "عبد السلام بوكراع" من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وعدل لرفيق

لاعبه "منذر الربيعي" في الدقيقة 90، وفي الوقت بدل الضائع خطف لاعب

الخمس "عبد الله خليل" هدف الفوز في الدقيقة 93.

وعلى ملعب غريان عاد فريق المحلة بورقة التأهل بعد فوزه على فريق أمل

ترهونة بنتيجة (2-1).. سجل هدف المحلة الأول "سامي الغولة" في الدقيقه 13

، وعدل لأمل ترهونة "معتز الفاضلي" في الدقيقة 39، وسجل هدف الفوز للمحلة

"محمد رزق"

في الدقيقة 75. وعلى ملعب طبرق انتهت مباراة الاتحاد المصراتي والصداقة بفوز الأول

(3-1).. سجل الهدف الأول للاتحاد المصراتي اللاعب "كولي بالي في الدقيقة

44، وفي الشوط الثاني حاول فريق الصداقة العودة للمباراة وتحصل على عديد

الفرص وسجل منها هدف التعادل، لكن الاتحاد المصراتي سجل هدفين آخرين

لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد المصراتي.

وعلى ملعب البيضاء أُقيمت المباراة الرابعة وجمعت فريقي اليرموك

والأندلس وانتهت بفوز اليرموك بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت

الرسمي بالتعادل السلبي.

وقد تأهلت إلى الدور الـ 16 حتى اليوم الخميس فرق (الخمس والمحلة

والاتحاد المصراتي واليرموك والمدينة والشط وأهلي بنغازي والهلال

والتعاون والترسانة خليج سرت والجمارك).

...(وال)...