الامم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.





نيويورك 8 مارس 2018 (وال) أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية عن قلقها إزاء الوضع السياسي

والأمني والإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم التقدم الذي أحرز

في العملية الانتخابية .

وقالت ليلي زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى جمهورية

الكونغو الديمقراطية امام مجلس الامن أمس الثلاثاء إن "تقدما ملحوظا" قد

أحرز في الأسابيع الماضية في الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

والتشريعية، بما في ذلك استكمال تسجيل الناخبين.

وأضافت للمجلس إنه قد تم تسجيل أكثر من 46 مليون ناخب محتمل، 47 في

المائة منهم من النساء، لانتخابات 23 ديسمبر.

وحذرت من أن "الفشل في توليد الثقة في التنفيذ الكامل لاتفاق 31 ديسمبر

لن يؤدى سوى إلى زيادة التوترات السياسية، وإذكاء مخاطر التحريض على

العنف لتحقيق غايات سياسية، ولا سيما في سياق الأنشطة المتجددة

والمتزايدة للجماعات المسلحة".

كما أعربت عن قلقها إزاء الاستخدام غير المناسب للقوة من قبل قوات الأمن

ضد المتظاهرين السلميين، وإزاء الوضع الأمني والإنساني في البلاد.