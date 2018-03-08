سيول وطوكيو تبقيان الضغط على بيونغ يانغ.





سيول 8 مارس 2018 (وال)- قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

اليوم أنه "من المبكر جدا التفاؤل" بشأن عرض بيونغ يانغ مناقشة نزع

السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وقال مون أمام مسؤولين سياسيين حزبيين "لا زلنا في خط البداية" ، نافيا

مزاعم عن اتفاق سري مع بيونغ يانغ مقابل عودتها إلى طاولة المفاوضات.

كما اكدت طوكيو اليوم الاستمرار في الضغط على كوريا الشمالية على الرغم

مما ابدته من استعداد للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي.

وقال المتحدث يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي " نحن لن نغير سياستنا

المتمثلة في ممارسة أقصى درجات الضغط بكل السبل على كوريا الشمالية

لإجبارها على الالتزام بالتخلي عن التطوير النووي والصاروخي بأسلوب كامل

وقابل للتحقق ولا يمكن العدول عنه واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح

النووي".

وأوضح سوجا أن اليابان ملتزمة بتنسيق السياسات مع الولايات المتحدة

وكوريا الجنوبية، ولكنها لم تتلق حتى الآن تقارير رسمية من سيول بشأن

نتائج أحدث مفاوضات بين الكوريتين.