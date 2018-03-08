عضو المجلس الرئاسي "عماري زايد" يلتقي السفير التركي لدى ليبيا .





طرابلس 8 مارس 2018 ( وال) - التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني الدكتور "محمد عماري "، صباح اليوم الخميس بطرابلس ، سفير جمهورية

تركيا لدى ليبيا " أحمد ايدون دوغان"، لبحث المستجدات السياسية والأمنية.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام بالمجلس؛ فقد بحث اللقاء الذي عقد بديوان

رئاسة الوزراء،العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم

المصالح المشتركة.

وأكد السفير التركي ، موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني، والاتفاق

السياسي المتضمن إنهاء الانقسام بين الليبيين .

..(وال).