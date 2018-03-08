مشروع قرار اميركي امام مجلس الامن لفرض حظر على الاسلحة الى جنوب السودان.







نيويورك 8 مارس 2018( وال) - قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار أمام

مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء ينص على فرض حظر على الاسلحة الى جنوب

السودان ويضمن "اتخاذ كل الاجراءات الضرورية" ضد الجهات التي تعرقل عملية

السلام.

ويطالب النص بوضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات ويطالب اطراف النزاع

باحترام ااتفاقات وقف اطلاق النار الثلاثة التي أقرت منذ يوليو 2016.

وجاء في النص ان مجلس الامن "يعبر عن نواياه لاخذ كل التدابير المؤاتية

في الاعتبار بما في ذلك فرض حظر على الاسلحة لشل قدرة اطراف النزاع على

اقتناء أسلحة وذخائر حتى يصبح بالامكان مباشرة عملية السلام".

وقال دبلوماسيون ان من المتوقع ان تعترض روسيا والصين على مشروع القرار.